Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi ile Talas ilçesindeki gençlik merkezlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, mesleki eğitim kurs yerleri, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphanesiyle hizmet veren yaşam merkezini denetledi.

Yetkililerden bilgi alan Büyükkılıç, kursiyerlerle sohbet edip kütüphanedeki gençlerle bir araya geldi.

Büyükkılıç, Kayseri halkının her zaman en iyi hizmeti hak ettiğini belirtti.

Gençler için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapacaklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Çeşitli faaliyetlerin yapıldığı, gerek Spor AŞ'miz gerekse KAYMEK'in dersleri ile vatandaşlarımızın çoğunun vaktini geçireceği bir tesis. Birçok faaliyetin bir arada olduğu bir alan. Öncü ve örnek yatırımlarımızla kent hayatının zorluklarını vatandaşlarımızın atmasına imkan sağlıyoruz. Burada sohbet ettiğimiz gençlerimizin tesislerden duyduğu memnuniyet bizleri de ziyadesiyle mutlu etti."

Büyükkılıç, gençlik merkezlerini ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ve TOKİ Gençlik merkezlerinde eğitim gören gençlerle buluştu.

İlk olarak Talas Gençlik Merkezi'ne giden Büyükkılıç, burada eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Büyükkılıç, gençleri yarınlara hazırlamak ve her açıdan donanımlı bireyler olabilmeleri için büyük gayret verdiklerini belirtti.

Daha sonra, TOKİ Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, KAYMEK tarafından başlatılan Değer Gençlik Projesi kapsamında eğitim gören gençlerle bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, nezih ve modern imkanlar sundukları gençlerin bu tesislerden yararlanmaları ve kendilerini geliştirmelerinin sevindirici olduğunu vurguladı.