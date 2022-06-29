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Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazi Eraslan'ı hastanede ziyaret etti

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, gazi Eraslan'ı hastanede ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sözleşmeli er İsmet Eraslan'ı ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören sözleşmeli er İsmet Eraslan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gazi olan Eraslan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden Büyükkılıç, 28 yaşındaki gazi ile ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Büyükkılıç, gazinin annesi Özlem Eraslan ile bir süre sohbet ederek, istek ve taleplerini sordu.

Gazi annesi Eraslan da "Siz bizim manevi olarak yanımızda olun yeter. 4 yılda hastanede çok yattık, hiç kimseden bir gün daha incinmedik. Herkes hakkını helal etsin, siz de hakkınızı helal edin. Devletimiz hiçbir şekilde eksik bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız da takip ediyor, çok şükür hiçbir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise "Biz sizlerden helallik diliyoruz, bizim sizlerin duasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu. Büyükkılıç, hastanede tedavi gören diğer hastaları da ziyaret etti.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Memduh Büyükkılıç Şehir Hastanesi Kayseri Güncel Haberler

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