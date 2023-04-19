Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Ramazan Bayramı mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Böcek, mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçirilen bir ramazan ayını geride bıraktıklarını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aynı sofrayı paylaşabilmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığına dikkati çeken Böcek, "Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk gününden bu yana vatandaşlarımızın yanından hiç ayrılmadık, ayrılmayacağız. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Ramazan Bayramında da depremzedelerimizi unutmayacağız. Yaşadıkları acılar nedeniyle buruk bir bayram geçirecek kardeşlerimizin yanında olacak, bayramı onlarla birlikte geçireceğim." ifadelerini kullandı.

Arife günü dahil olmak üzere bayram boyunca resmi plakalı otobüslerin, Antray ve Nostalji Tramvayının ücretsiz olacağını duyuran Böcek, vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.