Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Böcek, mesajında, emek ve alın terinin en kutsal değer olduğunu, yaşamın her alanında özveriyle çalışıp hayata değer katan işçi ve emekçilere minnettar olduklarını belirtti.

Kentte yapılan ve yürütülen tüm çalışmaların arkasında işçilerin emeği olduğuna dikkati çeken Böcek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Emeğin ve alın terinin karşısında hiçbir gücün duramayacağını biliyoruz. İnsana değer veren, emeğe saygı duyan ve alın terini kutsal gören bir anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimizin yalnızca 1 Mayıs'ta değil her zaman yanlarındayız, olmaya da devam edeceğiz. Başta çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."