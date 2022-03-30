Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak Marmaraereğlisi'ndeki yatırımları inceledi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Marmaraereğlisi'nde yapımı devam eden proje ve yatırımları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Marmaraereğlisi'nde ilk olarak hizmet binasını ziyaret eden Albayrak, Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'nin devam eden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Albayrak ardından CHP İlçe Başkanı Tolga Çalışkan ve partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırım ve yol yapım çalışmaları sürdürülen Rahmi Özcan Bulvarı ile otobüs terminalinin yapım çalışmalarını inceleyen Albayrak, çalışmalarda görevli teknik personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Albayrak, 11 ilçede önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2022 yatırım programı ve planlaması doğrultusunda tüm ilçelerimizde yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Marmaraereğlisi ilçemizde devam eden çalışmalarımızı inceledik. 11 ilçemizde de kaliteli hizmet anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında bizlere yakın ilgi gösteren değerli Marmaraereğlisi halkına çok teşekkür ederim."