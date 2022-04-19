Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021 faaliyet raporu kabul edildi - Haberler

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Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021 faaliyet raporu kabul edildi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021 faaliyet raporu kabul edildi

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı faaliyet raporu, meclis toplantısında yapılan oylamada kabul edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı faaliyet raporu, meclis toplantısında yapılan oylamada kabul edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Olağan Toplantısı'nın son oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın başkanlığında Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Yapılan oylamada Denizli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zolan, 2021 yılında pandemi şartlarına rağmen belediye olarak başarılı bir yıl geçirdiklerini kaydederek, şöyle dedi:

"Şehrimiz bugün Türkiye'de örnek gösterilen şehirler arasındadır. Nereden bakarsanız bakın şehrimizle gurur duyabilirsiniz. Çok şükür, birlikte başardık, hep beraber başardık. Milletin emanetine sahip çıkma hassasiyetiyle yolumuza devam ettik. Burada şehrimizle ilgili birçok önemli kararların altına imza attık. Şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız çok zor günlerden geçti. Salgınla birlikte birçok dostumuzu, hemşerimizi kaybettik. Tüm kurumlarla iş birliği içerisinde şehrimizde belediye olarak üzerimize düşen vazifeyi en üst seviyede yaptık."

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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