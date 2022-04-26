Büyükşehir Belediyesinin kütüphaneleri 115 bin basılı kitapla hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi eğitim ve kültür sanat alanında yürüttüğü hizmetler kapsamında toplam 2 bin 950 kişi kapasiteli 8 kütüphanesi ile kitapseverlere hizmet veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükşehir kütüphaneleri 115 bin 212 basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın aboneliği ile kente katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesinin Merkez Halk Kütüphanesi'nde 29 bin 982, Gevher Nesibe Halk Kütüphanesi'nde 11 bin 939, Sezai Karakoç Kütüphanesi'nde 12 bin 529, Şehir Kütüphanesi'nde 26 bin 762, Beyazşehir Halk Kütüphanesi'nde 12 bin, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi'nde 6 bin, Argıncık Semt Kütüphanesi'nde 6 bin ve Mevlana Kütüphanesi'nde 10 bin basılı kitap bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerine 2021 yılında 37 bin 721 kişi üye olurken, toplam üye sayısı 188 bin 594 kişiye ulaştı.

Kütüphanelerden 2021 yılında 881 bin 443 kişi yararlanırken, aynı yılda kitapseverler tarafından 283 bin 750 kitap ödünç alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, hem eğitim hayatına katkı sunacak hem de kitapla iç içe olmalarını sağlayacak konforlu ortamlar oluşturduklarını, yapımı süren çocuk kütüphanesi ve müzik okulu ile kitap okuma alışkanlığını küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Büyükkılıç, ayrıca UNESCO tarafından 23 Nisan'ın "Dünya Kitap Günü" kabul edildiğini hatırlatarak, tüm kitap kurtlarının Dünya Kitap Günü'nü kutladı.