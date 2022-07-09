Büyükler kesti, çocuklar izledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükler kesti, çocuklar izledi

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Laleli - Güncel
 - Güncelleme:
Büyükler kesti, çocuklar izledi

ANTALYA'da kurbanlıklar, belediyelerin belirlediği yerlerde kesildi.

ANTALYA'da kurbanlıklar, belediyelerin belirlediği yerlerde kesildi. Aileleriyle kesim yerlerine giden bazı çocukların, kurbanlıkların kesimini izlediği görüldü.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalyalılar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Sırayla kesim alanına alınanlar, burada kurbanlıklarını kestirdi. Aileleriyle birlikte kesim alanına giden çocukların da kurbanlıklar kesilirken izlediği görüldü. Kimi anne ve babalar, çocuklarını kesim alanından uzaklaştırırken, kimileri de izlemelerine müsaade etti. Kesimin ardından aileler, etleri parçalamak için hazırlanan tezgahların başına geçti. Aileler, satır ve baltalarla etleri parçaladı ve poşetlere doldurarak araçlarına taşıdı.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Laleli - Güncel

Kurban Bayramı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title