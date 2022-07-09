Büyükler kesti, çocuklar izledi

ANTALYA'da kurbanlıklar, belediyelerin belirlediği yerlerde kesildi. Aileleriyle kesim yerlerine giden bazı çocukların, kurbanlıkların kesimini izlediği görüldü.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Antalyalılar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim yerlerine akın etti. Sırayla kesim alanına alınanlar, burada kurbanlıklarını kestirdi. Aileleriyle birlikte kesim alanına giden çocukların da kurbanlıklar kesilirken izlediği görüldü. Kimi anne ve babalar, çocuklarını kesim alanından uzaklaştırırken, kimileri de izlemelerine müsaade etti. Kesimin ardından aileler, etleri parçalamak için hazırlanan tezgahların başına geçti. Aileler, satır ve baltalarla etleri parçaladı ve poşetlere doldurarak araçlarına taşıdı.