Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Türkiye'nin önemli ulaşım yatırımlarından Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Projenin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

Büyükkılıç, hızlı tren hattının Ankara-Sivas YHT ile entegrasyonu sayesinde Ankara-Kayseri ulaşım süresinin 1 saat 45 dakikaya ineceğini, projenin ülkenin kuzey-güney ve doğu-batı aksındaki demiryolu bağlantılarını güçlendiren stratejik bir yatırım olduğunu kaydetti.

Büyükkılıç, projenin güncel durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Birçok tünelde kaplama ve kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. T2 ve T5 tünellerinin kaplamaları tamamlandı. T3-4/GT-2 tünellerinde artan kilometre kaplama işleri tamamlandı. T1 tünelinde kaplama imalatları sürüyor. T6, T7, T8 ve T9 tünellerinde giriş-çıkış ve portal imalatları devam ediyor. GT-1, GT-3, GT-4, GT-5 ve GT-7 tünellerinde de ilerlemeler kaydedildi. Bu yüksek hızlı tren hattı, şehrimizin ekonomik potansiyelini arttıracak, ticari hareketliliği güçlendirecek ve vatandaşlarımıza hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım imkanı sunacak. Orta koridor üzerinde yer alan bu yatırım, Türkiye'nin bölgesel ticaretteki rolünü daha da güçlendirecek."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
