Büyükkılıç'tan KASKİ Ziyareti ve Yatırım Değerlendirmesi

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanlarla sohbet etti, çağrı merkezi hizmetlerini inceledi ve 2026 yılı yatırımları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyaretinde KASKİ'de görev yapan personele kolaylıklar dileyerek, işlem yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretine 185 Çağrı Merkezi ile devam eden Büyükkılıç, vatandaşlardan gelen talep ve soruların karşılandığı birimi inceleyerek, çağrı merkezi personelinin çalışmalarını takip etti.

Büyükkılıç, çağrı merkezine gelen çağrılara cevap vererek, vatandaşların memnuniyetlerini sordu.

Daha sonra yatırım değerlendirme toplantısına katılan Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan'dan projeler hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, 2025 yılında yapılan yatırımları gözden geçirdiklerini ve 2026 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
