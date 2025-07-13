Büyükkılıç'tan Ali Dağı'nda Gece Yürüyüşü

Büyükkılıç'tan Ali Dağı'nda Gece Yürüyüşü
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sağlıklı yaşam vurgusu yapmak amacıyla Ali Dağı'nda vatandaşlarla gece yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında manzaranın tadını çıkararak sohbet ettiler.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlarla Ali Dağı'nda gece yürüyüşü gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekmek amacıyla Ali Dağı'nda yürüyüş yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Ali Dağı'nda manzara eşliğinde yürüyüş yaptıklarını belirterek, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet ettiklerini kaydetti.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar da Büyükkılıç'a, gösterdiği ilgi için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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