Büyükkılıç, Talas'ta Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Büyükkılıç, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çekindi.

Esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennilerini ileten Büyükkılıç, "Talas'ta esnafımızı ziyaret ettik, alışveriş yapan hemşehrilerimizle selamlaştık. Güler yüzleriyle bizleri karşılayan tüm esnafımıza hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.