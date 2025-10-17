Büyükkılıç, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından biri olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda devam eden altyapı, çevre düzenlemesi ve turizm yatırımlarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, bölgede yaptığı incelemelerde, özellikle Ovaçiftlik Mahallesi girişindeki altyapı ve asfaltlama çalışmalarını takip etti.

Büyükkılıç ayrıca, Kaytur aracılığıyla hizmet verecek yeni turizm tesisi alanını da değerlendirdi.

Burada konuşan Büyükkılıç, sazlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla mutlak korunması gereken alanlar arasında yer aldığını, 300 civarında kuş çeşidini bağrında barındıran önemli bir turizm destinasyon merkezi olduğunu kaydetti.

Bu bölgenin daha da tanınması için gayret ettiklerini belirten Büyükkılıç, "Burada turizm hizmetleri veren işletmecilerimize teşekkür ediyoruz. Onlarla dayanışma içerisinde burada yeni bir anlayışla daha cazip hale getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız. Gerek elektrik şirketimizin gerek KASKİ'mizin gerekse Fen İşlerimizin yapacağı çalışmalar ile köyümüzün onuruna yakışır, insanların geldiğinde hizmetlerimizden rahatlıkla yararlanacağı konuma gelecek. Burayı tanıtacağız, paylaşacağız, daha da bilinen bir yer olması için çalışacağız. Sayın Valimizin talimatlarıyla Devlet Su İşleri de kuş cennetimizin su ihtiyacı ile ilgili gerekli desteği sağladılar, sağlamaya devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Bölge çiftçisine de destek vereceklerinin altını çizen Büyükkılıç, az su ile yetiştirilecek ürünlerin tohumunu hibe olarak çiftçiye dağıtacaklarını belirtti.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise Ovaçiftlik'ten Soğanlı'ya, Erdemli'den Doğanlı'ya 21 köy adına yaptıkları hizmetler için Büyükkılıç'a teşekkür etti.