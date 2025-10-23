Büyükkılıç, Pınarbaşı'ndaki Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükkılıç, yetkilerden bilgi aldı.

Cumhur İttifakı olarak dayanışma içerisinde hizmet verdiklerini belirten Büyükkılıç, kente yakışır hizmetler yaptıklarını kaydetti.

İlçede içme suyu, doğal gaz ve elektrik çalışmalarının yapıldığını aktaran Büyükkılıç, "Bize yakışan ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, insanı yaşat ki devlet yaşasın talimatı Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere öğrettiği ve insanlara hizmet edin, dualarını alın anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Pınarbaşı Terminal Binası yapım ihalesinin de 28 Ekim'de gerçekleşeceğini belirtti.

CHP Pınarbaşı Meclis Üyesi Fikret Yılmaz da Büyükkılıç'a ilçeye gerçekleştirdiği hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Kentteki esnaf ve vatandaşlarla da görüşerek sohbet eden Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Büyükkılıç'a AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile kurum amir ve müdürleri de eşlik etti.