Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri'ni Ziyaret Etti

Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleleri'ni Ziyaret Etti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret ederek Kapuzbaşı Şelaleleri'ni inceledi. Başkan, yapılan yol çalışmalarının ziyaretçi sayısını artırdığını vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi ilçelerini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'ni yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kapuzbaşı Şelaleri'nin yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çektiğini belirterek, bölgeye yapılan asfalt yol çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin ziyaretçi sayısında artış sağladığını ifade etti.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile birlikte ilçeye kazandırılan Göz Başı Sosyal Tesisleri'ni de inceleyen Büyükkılıç, tesislerin ilçeye sosyal hareketlilik kazandırdığını kaydetti.

Büyükkılıç, Develi ilçesinin Sarıca Mahallesi'ni de ziyaret gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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