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Büyükkılıç, kadın muhtarların Anneler Günü'nü kutladı

Büyükkılıç, kadın muhtarların Anneler Günü'nü kutladı
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan 30 mahallenin kadın muhtarlarını ağırlayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte görev yapan 30 mahallenin kadın muhtarlarını ağırlayarak Anneler Günü'nü kutladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Büyükkılıç, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya da ilgisinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Büyükkılıç, tek tek muhtarlarla görüşerek, talep ve önerilerini de aldı.

Kadın mahalle muhtarları da Büyükkılıç'a nezaketinden ve ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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