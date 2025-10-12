Haberler

Büyükkılıç, Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek, özel çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini inceleyen Büyükkılıç, terapilerin bireylerin yaşam kalitesini artırdığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, merkezin sağladığı eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, merkezde gerçekleştirilen terapilerin engellerin aşılmasına ve bireylerin daha özgür bir şekilde yaşamalarına olanak tanıdığını ifade etti.

Merkezde eğitim gören çocukların aileleriyle de bir araya gelen Büyükkılıç, görüş ve önerileri dinledi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
