Büyükkılıç, Birlik Vakfı Programında Projelerini Tanıttı

Büyükkılıç, Birlik Vakfı Programında Projelerini Tanıttı
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Birlik Vakfı tarafından düzenlenen programda tarım, hayvancılık ve gençlere yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, toplam 1 milyar liralık hibeden bahsetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Birlik Vakfı tarafından düzenlenen "Birlik Söyleşileri" programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanlığı bahçesinde gerçekleşen programda Büyükkılıç, belediyenin kent genelinde yürüttüğü ve planladığı projeleri anlattı.

Tarım ve hayvancılığa verdikleri desteklerden söz eden Büyükkılıç, "Tarım ve hayvancılığa en çok destek veren büyükşehir olarak unvanımız var. 1 milyar liralık hibede bulunduk. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle samimi, gayretli, çalışkan ve tecrübeli ekibimiz bu hizmetleri hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik projelerine de değinerek, kütüphaneler, sosyal ve kültürel faaliyetler, gastronomi günleri, bilim festivali, yarı maraton koşusu ve dünya sokak basketbolu gibi etkinliklerle gençlerin her alanda desteklendiğini vurguladı.

Programın kendisini yıllar öncesine, talebelik dönemlerine götürdüğünü belirten Büyükkılıç, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, Büyükkılıç'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Katılımcılar, gecenin anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükkılıç'a programda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ve daire başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
