Büyükkarakarlı Göleti'nde Balık Ölümleri: Kuraklık ve Sıcaklık Etkili
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Büyükkarakarlı Göleti'nde su seviyesinin düşmesi ve oksijen azalması nedeniyle çok sayıda balık öldü. Muhtar, yüksek sıcaklıkların canlılar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Büyükkarakarlı Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı.
Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.
Gölette oksijensiz kalan balıklar öldü.
Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer, AA muhabirine, yüksek sıcaklıkların tüm canlıları olumsuz etkilediğini söyledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel