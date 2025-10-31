Haberler

Büyükgümüş: Terörü Kaynağında Yok Etme Stratejisiyle Hareket Ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, terörle mücadelede Irak ve Suriye ile iş birliği yaparak terör tehdidini kaynağında yok etme stratejilerini dile getirdi. Büyükgümüş, Türkiye'nin güvenlik dinamizmini kendi kaynaklarıyla oluşturma hedefini vurguladı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terör tehdidinin Anadolu'ya gelmesini beklemeden kaynağında özellikle Irak ve Suriye'yle geliştirdiğimiz işbirlikleriyle terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ediyoruz." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile AK Parti Kars İl Başkanlığı'nı ziyaret edip İl Başkanı Muammer Sancar'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Büyükgümüş, terör örgütleriyle mücadele içinde olduklarını ifade ederek, "Bölgemizdeki devletler olarak sorunlarımızı kendimizin çözeceği, hiç bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymayacağımız yeni bir diplomatik iklim oluşturmak istiyoruz. Bunda en büyük engel terör örgütlerini görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, ülkemizde ve bölgemizin tamamında terör örgütleriyle aktif bir mücadelenin içindeyiz." diye konuştu.

Büyükgümüş, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Terör tehdidinin Anadolu'ya gelmesini beklemeden kaynağında özellikle Irak ve Suriye'yle geliştirdiğimiz işbirlikleriyle terörü kaynağında yok etme stratejisiyle hareket ediyoruz. Geldiğimiz aşamada terör örgütü artık varlığını sürdüremeyeceğini ve varlığını tasfiye edeceğini ilan etti. Güvenlik güçlerimiz tasfiye sürecini yakından takip ediyor. Terörsüz Türkiye al-ver gibi bir pazarlık süreci değil, milletimizin bu prangadan kurtulup bölgemizde oyunları ve planları olan, ameliyatlar gerçekleştirmek isteyen güçlere karşı ülkemizin dinamiklerini kendi kaynaklarını kendisi seferber etmesi inancına dayalı bir siyasal çalışma olarak değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.