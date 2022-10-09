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Büyükerşen, Orgeneral Kadıoğlu'nu Ziyaret Etti

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Büyükerşen, Orgeneral Kadıoğlu'nu Ziyaret Etti

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nu ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, YAŞ Kararı ile Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevine getirilen Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu ziyaret etti. Büyükerşen, Kadıoğlu'nu yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Havacılığın Eskişehir için önemine dikkat çeken Büyükerşen, Kadıoğlu'na görevinde üstün başarılar diledi. Eskişehir'de görev yapmanın mutluluğunu ve onurunu yaşadığını belirten Muharip Hava Kuvveti Komutanı Kadıoğlu da nazik ziyareti için Büyükerşen'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yılmaz Büyükerşen Ziya Cemal Eskişehir Kadıoğlu Güncel Haberler

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