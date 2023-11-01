Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya, Lüksemburg ve Finlandiya büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Slovenya Büyükelçisi Gorazd Rencelj, Lüksemburg Büyükelçisi Georges Faber ve Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Mirjami Hamalainen'i kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, güven mektubunu ilk sunan Gorazd Rencelj'in 4 çocuğu ile tek tek ilgilenerek ellerini öptü. Erdoğan, Rencelj ve eşi ile de bir süre sohbet etti.