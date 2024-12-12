Büyükelçiler Konferansı'nda 'Aile ve Güçlü Toplum' Oturumu Yapıldı

Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Aile ve Güçlü Toplum" oturumu yapıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda düzenlenen "Aile ve Güçlü Toplum" oturumunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ağırladığı bildirildi.