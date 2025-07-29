Büyükelçi Uraz, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile İstanbul'da geçen ay düzenlenen toplantıda alınan kararların uygulanmasını görüştü.

Cidde Başkonsolosluğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Ataşesi Hüseyin Eren Yıldızer'in, AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Büyükelçi Uraz, İİT Genel Sekreteri Taha tarafından kabul edildi.

İİT'nin Cidde'deki Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, 21-22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda alınan kararların uygulanması ele alındı.

Türkiye'nin dönem başkanlığında planlanan faaliyetlerin değerlendirildiği görüşmede Genel Sekreter Taha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul toplantısındaki hitabından dolayı şükranlarını iletti.

Büyükelçi Uraz, İİT üyesi ülkelerden 50'den fazla Bakan ve diğer üst düzeyli yetkililerin rekor sayıda katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirakinden dolayı Genel Sekreter Taha'ya teşekkür etti.

Büyükelçi Uraz, görüşmenin sonunda sanatçı İsmail Acar imzalı Mekke'yi tasvir eden serigrafi eseri Genel Sekreter Taha'ya takdim etti.