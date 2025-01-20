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Büyükelçi Öskiper, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Öskiper, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
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Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına ait 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceledi. Öskiper, 'Doğal Yaşam ve Çevre', 'Haber' ve 'Spor' kategorilerinde çeşitli fotoğrafları tercih etti.

Türkiye'nin Yaounde (Kamerun) Büyükelçisi Volkan Öskiper, Anadolu Ajansının (AA) 2024'e damga vuran fotoğraflarından oluşan "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak tercihlerde bulundu.

Büyükelçi Öskiper, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Büyükelçi Öskiper, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Lukas Kabon'un Çekya'daki seller sırasında ekiplerin bir kediyi kurtardığı anı yansıtan "Kurtarılan Can" adlı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde, Hakan Akgün tarafından Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün gösterisinde çekilen "Çanakkale'de zaman kırılması" adlı fotoğrafı tercih etti.

"Spor" kategorisinde ise, Halil Sağırkaya'nın Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli futbolcu Arda Güler'in dört rakip futbolcu ile mücadele ettiği "Abluka" fotoğrafına oy verdi.

Büyükelçi Öskiper, AA'nın uzun yıllardır profesyonellik ve özveriyle yaptığı çalışmaları takdirle karşıladığını belirterek şunları söyledi:

" Anadolu Ajansı, sadece Türkiye'nin değil, dünya gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor. Bu oylamada yer alan her bir kare, yaşanan anların en çarpıcı ve anlamlı biçimde kaydedildiğinin bir göstergesi. Seçim yapmak gerçekten zor oldu."

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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