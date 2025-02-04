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Büyükelçi Olgan Bekar, Özbekistan'da Veda Resepsiyonu Düzenledi

Büyükelçi Olgan Bekar, Özbekistan'da Veda Resepsiyonu Düzenledi
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Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, görev süresinin sona ermesi nedeniyle Özbekistan'daki Türk vatandaşları ve yabancı misyon şefleri için veda resepsiyonu düzenledi. Resepsiyona Türk iş insanları ve Özbek yetkililer katıldı.

Özbekistan'daki görev süresi bu ay sona erecek Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, ülkedeki Türk vatandaşları ve yabancı misyon şefleri için veda resepsiyonu düzenledi.

Taşkent'teki otelde düzenlenen resepsiyona Özbekistan'da bulunan Türk iş insanları ve kurumlarının yöneticileri ile ülkedeki yabancı misyon şefleri katıldı.

Resepsiyonda Özbekistan parlamentosunun üst kanadı Senatonun Başkan 1. Yardımcısı Sadık Safayev, Spor Bakanı Adham İkramov ve diğer Özbek yetkililer de hazır bulundu.

Bekar, resepsiyonda yaptığı konuşmasında, ata yurdu Özbekistan'da 4 yıl boyunca büyükelçi olarak görev yapmaktan ve ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktan dolayı çok şanslı olduğunu belirtti.

Görev süresi boyunca ülkede büyük değişim ve reformlara tanık olduğunu ifade eden Bekar, bu gelişmelerin Özbekistan'ın, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde Orta Asya'nın kalbi olma konumunu yeniden teyit ettiğini aktardı.

Bekar, Türkiye'nin Özbekistan'ın gelişmeye yönelik çabalarını desteklemeye devam edeceğini dile getirerek, ayrıca büyükelçilik görevinde kendisine gösterilen yakın ilgi ve destekten dolayı Özbek yetkililere teşekkür etti.

Özbekistan ile ilişkilerin gelişmesine katkılarından dolayı Türk iş insanlarına da teşekkür eden Bekar, Türk iş insanlarının faaliyetlerinin büyükelçiliği daima gururlandırdığını söyledi.

Resepsiyonda, davetlilere Türk mutfağından yemek ve tatlılar ikram edildi.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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