Azerbaycan Büyükelçisi Gelibolu'da Azerbaycan Anıtı'nı ziyaret etti

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Gelibolu Yarımadası'ndaki Azerbaycan Anıtı'nı ziyaret ederek çiçek bıraktı.

???????Memmedov, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenlerine katıldıktan sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'le, Azerbaycan Anıtı'nı ziyaret etti.

Büyükelçi Memmedov ile Kaşdemir, 1915 yılında Türk topraklarının hürriyeti için yapılan muharebelerde şehit olan Azerbaycan askerlerinin anısına yaptırılan ve geçen yıl açılan anıta çelenk bıraktıktan sonra beraberindekilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.