Büyükelçi Mandelson, Jeffrey Epstein'ı 'en iyi dostum' olarak nitelendirdi

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Peter Benjamin Mandelson'ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a "en iyi dostum" diye hitap ettiği ileri sürüldü.

BBC'de yer alan habere göre, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Mandelson'a ait olduğu öne sürülen 2003 tarihli bir doğum günü kutlama mesajını yayımladı.

İddiaya göre, Mandelson doğum günü tebriğinde, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'dan, "Hayatıma paraşütle inen, keskin zekalı ve akıllı bir adam." olarak söz etti.

Epstein'ın 50'nci yaş gününü kutlayan Mandelson, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadelerini kullandı.

Doğum günü kutlama mesajında yüzü gözükmeyen iki kadınla çekilmiş fotoğrafını da paylaşan Mandelson, Epstein hakkında "Dünyanın neresinde olursa olsun en iyi dostum olarak kalacak." yorumunu yaptı.

Mandelson, mesajını, "Doğum günün kutlu olsun Jeffrey. Seni seviyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

Büyükelçi Mandelson'un ismi paylaşılmayan sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, Mandelson'un Epstein ile tanıştırıldığı için pişmanlık duyduğunu dile getirdi.