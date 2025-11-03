Haberler

Büyükelçi Lütem, TCG Turgutreis Fırkateyni'ni Ziyaret Etti

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, UNIFIL Deniz Görev Gücü bünyesinde görev yapan TCG Turgutreis Fırkateyni'ni ziyaret ederek Lübnan'daki barış gücüne katkılarının devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Deniz Görev Gücü bünyesinde görev yapan TCG Turgutreis Fırkateyni'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Lütem'in, UNIFIL Deniz Görev Gücü bünyesinde görev yapan TCG Turgutreis Fırkateyni'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "2006 yılından bu yana kesintisiz katkı sağladığımız Lübnan Geçici Barış Gücü'ne ve kardeş Lübnan'ın istikrarına desteğimiz devam edecek." ifadesine yer verildi.

