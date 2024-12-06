Büyükelçi Lütem: Lübnan'ın Yanındayız

Kısa bir süre önce Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği görevine başlayan Murat Lütem, Türkiye ile Lübnan arasındaki özel ilişkinin gereği olarak "Lübnan'ın ve halkının yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ülkenin geçtiği kritik aşamalara şahit olmak istediği için göreve başlamadan önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldiğini dile getiren Lütem, "İsrail'in saldırganlığına hatta ateşkesten önceki son büyük bombardımanına kendi gözlerimle şahit oldum. Elbette İsrail saldırganlığını ve bu güzel ülkede yarattığı yıkım, tahribat ve acıyı Lübnan'a gelmeden önce haberlerden çok yakından takip ediyordum. Fakat son akşamki, ateşkes öncesi akşamki yapılan bombardımanda bazı binaların vurulduğunda infilak edişini kendi gözlerimle de görebildim." dedi

Büyükelçi Lütem, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Beyrut'un merkezindeki ve Dahiye bölgesindeki yıkımı da yerinde incelediğini, yıkılan binaların enkazını kaldıran halkın dayanışmasının kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

"Yardımlarımız devam edecek"

Lübnan'ın Türkiye ile yakın ilişkilere sahip olduğunu ve bu kapsamda İsrail saldırıları boyunca Türkiye'nin hem devlet kurumları hem sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla Lübnan'a yardımlarda bulunduğunu hatırlatan Lütem, "Bu yardımlarımız devam edecek. Ülkelerimiz arasındaki bu özel ilişkilerin gereği olarak biz elbette Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lütem, göreve başlamasının ardından Lübnan'ın siyasi liderleriyle görüşmek için randevu talep ettiğinde ülkenin içinde bulunduğu zor sürece rağmen hemen olumlu dönüşler aldığını ve görüşmelerinde Lübnanlı siyasilerin iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Lübnan'da İsrail saldırılarının açtığı yaranın bedelinin yavaş yavaş ortaya çıktığını dile getiren Lütem, şunları söyledi:

"Tam hesaplar bitmedi ama 15 milyar dolara yakın bir hasara, bir yıkıma şahit olduğumuz anlaşılıyor. Benim dileğim şudur, daha önce nasıl Türk insanı elini Lübnan'a uzattıysa aynı şekilde devletimiz elini uzatırken onlar da bağışlarıyla, sağlayacakları herhangi bir yardımla ellerini uzatmaya devam etsinler."

Lütem, Türkiye'nin yardımlarının Lübnan'da iz bıraktığını belirterek "Türk insanının gönlünün, kalbinin zenginliği Lübnan'da gerçekten yakından büyük bir takdir ve şükranla izleniyor." dedi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği görevini yürütürken kendisinden önce görev yapmış büyükelçilerin çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Lütem, Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkinin her alanda ilerletilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

"Önümüzdeki dönemde daha çok ticaret heyetini ağırlayabileceğiz"

Lübnan ve Türkiye halkları arasında tarihten gelen bir yakınlık olduğunu belirten Büyükelçi Lütem, "Lübnan'da, sokakta birkaç Lübnanlıyla görüştüğünüzde, Türk olduğunuzu anladıklarındaki gözlerindeki o parlama, çok özel bir şey. O bize kültürel alanda da beraber çok iş yapma imkanı sunuyor." dedi.

Bu kapsamda savaşın da sona erme ümidinin doğduğu günlerde kültürel ilişkilere ivme kazandırmak istediğini ifade eden Lütem, "Bunu yapmak çok kolay Lübnan'da. Çünkü zaten doğal olarak birbirimizi çok iyi anlayan, çok iyi tanıyan iki milletiz." diye konuştu.

Büyükelçi Lütem, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin iyi durumda olduğunu belirterek, "Ülkemizdeki girişimcileri, ticaretle uğraşan kişileri Lübnan'a biraz daha yakından bakmaya davet etmek istiyorum. Öyle umuyorum ki inşallah önümüzdeki dönemde daha çok ticaret heyetini ağırlayabileceğiz. Belki Lübnan'dan daha çok ticaret heyetini ülkemize gönderebileceğiz." şeklinde konuştu.

Lübnan'ın doğal güzelliklerinden bahseden Lütem, Türkiye gibi aynı anda 4 mevsimin yaşandığı bir ülke olan Lübnan ile Türkiye arasında doğa sporları alanında bir işbirliği imkanının da olabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin Lübnan'la daima dayanışma içinde olacağını bir kez daha vurgulayan Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, şöyle devam etti:

"Bu yaşamış oldukları İsrail saldırganlığının etkilerinin ne kadar büyük olduğunu devletimiz gayet iyi biliyor. Bu saldırganlığı kesin şekilde reddediyoruz ve bu saldırganlığın bu güzel ülkede açmış olduğu yaraları sarmada daima yardımcı olmayı sürdüreceğiz."