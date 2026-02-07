Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Lütem, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafına oy veren Lütem, "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğrafını oyladı.

Lütem, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Gazze: Açlık" kategorisinde ise Lütem, Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Lütem, "Portre" bölümünde ise Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" adlı fotoğrafını seçti.

"Bu fotoğraflar sayesinde dünya gerçekleri çok yakından görüyor"

Oylamanın ardından incelediği fotoğrafları değerlendiren Büyükelçi Lütem, "Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Karelerin hepsine baktım, her biri birbirinden güzel, her biri birbirinden anlamlı ve değerli." dedi.

Lütem, Gazze alanındaki fotoğrafların orada yaşanan acı ve zulmün dünyaya yansıtılmasında Anadolu Ajansının sahip olduğu önemli rolü bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Bu fotoğraflar sayesinde dünya gerçekleri çok yakından görüyor." ifadelerini kullandı.

Gazze kategorisindeki fotoğraflar arasında seçim yapmakta çok zorlandığını dile getiren Lütem, "Her biri orada yaşanan trajedinin, zulmün o anda çekilmiş çok etkileyici birer karesi. Her karenin de eşit derecede değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Diğer kategorilerde de son derece renkli ve farklı, fotoğrafçılık tekniği açısından mükemmel olmasının yanı sıra anı yakalama bakımından da çok değerli karelerin olduğuna dikkati çeken Lütem, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle Anadolu Ajansımızın dünya çapında yaptığı son derece başarılı çalışmalardan ötürü hem Ajansımızın yönetimini hem de sizler dahil, sahada fedakarca çalışan her Ajans çalışanını, fotoğrafçısını, habercisini içten tebrik etmek isterim. Dünyada nelerin olduğunu dünyanın geri kalanına tarafsız, adil ve profesyonelce aktarmak konusunda eşsiz bir kurum olduğunuzu değerlendiriyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü, saat 17.00'ye kadar devam edecek.