Büyükelçi Landrut: Küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlayamayacağız

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, iklim değişikliğinin sonuçlarının son 7 yılda daha da kötüleştiğinin görüldüğünü söyledi. Landrut, "Hayata geçirilen tedbirlere göre küresel ısınmayı 1,5 derecede sınırlayamayacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin nötr karbon hedefi doğrultusunda AB Türkiye Delegasyonu ortaklığında, 'AB İklim Diplomasisi Haftası 2022' etkinlikleri düzenlendi. Kentteki bir otelde yapılan etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Genç Gönüllüler ve Akdeniz Üniversitesi'nden öğrencilere, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinden dünyayı koruma ile iklim mücadelesi konusundaki çalışmalar anlatıldı. Paydaşlar için bilgi ve eylem arasında köprü kurmak, faaliyetleri ve iyi uygulamaları sergilemek ve daha fazla eylemi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerin de fikir ve önerileri dinlendi.

"Bu durum çok ciddi. AB olarak karmaşık durum karşısında kaldık. Her devlet belki geçmişte farklı enerji politikaları uygulamış. Biz yeşil enerjiye geçişi üretimi desteklerken bir yandan da gerçeklikle karşı karşıyayız. Ara dönemde bir miktar birbirinden farklı enerji kaynakları kullanılmaya devam edecektir. Sorunuzda geçen karar, taksonomi kararı alındığı zaman kendimizi karmaşık durumda bir ödün vermek zorunda buluyoruz. Güzel yanı en azından doğru yola gidiyoruz. Zor olan durumun karmaşık ve kompleks olması. Ortak bir taahhüdümüz mevcut. Yeşil enerjiye geçiş taahhüdümüz bulunuyor. Önümüzde yönetmemiz gereken geçiş süreci var."