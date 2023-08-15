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BÜYÜKELÇİ KARLOV SUİKASTÇİSİNİN SORUMLUSU MAHREM İMAMIN EŞİ BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKALANDI - 1

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İSTANBUL'da terör ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da terör ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2016 yılında Ankara'da Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın mahrem sorumlusu Ş.S.?nin eşi A.S., Beylikdüzü'nde yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beylikdüzü Güncel Haberler

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