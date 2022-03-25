Büyükelçi Göktaş'a, 'Vatikan Devlet Nişanı' verildi

TÜRKİYE'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'a, Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis tarafından, 'Pius Nişanı' (Vatikan Devlet Nişanı) verildi.

Papalık Sarayı'nda dün düzenlenen törenle, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'a, Pius Nişanı takdim edildi. Büyükelçi Göktaş'a nişan, seremoni eşliğinde Vatikan Başbakan Vekili Edgar Pena Parra tarafından tevdi edildi. Törende, Büyükelçi Göktaş ile birlikte Bosna- Hersek, Brezilya Bulgaristan, Fas, Kosta Rika, Malezya, Senegal ve Slovenya'nın Büyükelçileri'ne de Vatikan Devlet Nişanı verildi.

Büyükelçi Göktaş, 2018 yılında İtalya Devlet Nişanı da almıştı. Göktaş, Türkiye ve İtalya arasındaki ikili münasebetlere yaptığı müspet katkılardan dolayı İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından 'Commendatore' unvanıyla taltif edilmişti. Göktaş, 1990'lı yıllarda Vatikan'a bağlı en eski yüksek öğrenim kurumu Papalık Gregorius Üniversitesi'nde dinler tarihi alanında yüksek lisansını tamamlamasının akabinde, İtalya'da uzun süre gazeteci olarak çalıştı. 8 yıl Basın Başdanışmanı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ekibi arasında bulunan Göktaş, son 3 yıldır ise Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği görevini yürütüyor.