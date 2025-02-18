Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı karar! Amcayla ilgili detay bomba
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Büyükelçi Fırat Sunel, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Büyükelçi Fırat Sunel, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceledi ve tercihlerini belirtti.

ANKARA/YENİ Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Sunel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih eden Sunel, karede "kara günlerden sonra insanların umutlarının gülümsemelerine yansıdığını" belirterek, "Her şeye rağmen yeniden diyorlar sanki." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını oylayan Sunel, felaketlerin tüm dünyada günlük hayatın bir parçası haline geldiğini kaydederek, kurtarılan her bir canın yeni bir umut olacağını söyledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" karesini oylayan Sunel, bu fotoğrafı "hiçbir açıklamaya ihtiyacı olmadığı için" tercih ettiğini dile getirdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Sis altında" fotoğrafına oy veren Sunel, bu karenin, doğanın yumuşak gücünün "ne kadar görkemli olduğunu" gösterdiğini ifade etti.

"Spor" kategorisinde ise oyunu Jakub Porzycki'nin "Kıvılcım hızında" fotoğrafından yana kullanan Sunel, bu karenin, sanat ve fotoğraf tekniği ile sporu birleştirerek güzel bir anı yakaladığını belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
img

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol
img

Dünya yıldızı eski öğrencisinden çok konuşulacak Mourinho itirafı
img

Real Madrid'den ayrılıyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.