Büyükelçi Fırat Sunel, 2024 Yılı 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ANKARA/YENİ Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Sunel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını tercih eden Sunel, karede "kara günlerden sonra insanların umutlarının gülümsemelerine yansıdığını" belirterek, "Her şeye rağmen yeniden diyorlar sanki." dedi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını oylayan Sunel, felaketlerin tüm dünyada günlük hayatın bir parçası haline geldiğini kaydederek, kurtarılan her bir canın yeni bir umut olacağını söyledi.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" karesini oylayan Sunel, bu fotoğrafı "hiçbir açıklamaya ihtiyacı olmadığı için" tercih ettiğini dile getirdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Lokman Vural Elibol'un "Sis altında" fotoğrafına oy veren Sunel, bu karenin, doğanın yumuşak gücünün "ne kadar görkemli olduğunu" gösterdiğini ifade etti.

"Spor" kategorisinde ise oyunu Jakub Porzycki'nin "Kıvılcım hızında" fotoğrafından yana kullanan Sunel, bu karenin, sanat ve fotoğraf tekniği ile sporu birleştirerek güzel bir anı yakaladığını belirtti.