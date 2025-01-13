Büyükelçi Ezberci, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Anadolu Ajansının (AA) gözünden, 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Ezberci, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ezberci, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" karesini oylarken, "Doğa ve Çevre" kategorisinde Valensiya kentindeki sel felaketinin aktarıldığı Borja Abargues'in "Yürüyüş manzarası"nı seçti.

"Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra" adlı fotoğrafları da Büyükelçi Ezberci'nin tercih ettiği kareler oldu.

Ezberci, "Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasından sonra ekonomik hayata dönüşü anlatan "Her Şeye Rağmen" adlı fotoğrafına oy verdi.

Şam'ın Hamidiye Çarşısı'nda Suriyeli kadınların gülen yüzlerinin yansıtıldığı fotoğrafa ilişkin Ezberci, "Suriye'de barış dolu gelecek, kadınların gülümsemelerinin ardından gelecek." dedi.