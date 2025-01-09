Büyükelçi Ertaş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ertaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Gruptan ayrı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Ertaş, "Günlük Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını seçti.

"Fotoğrafların tamamı etkileyici, çarpıcı ve anlam yüklü"

Büyükelçi Ertaş, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yüzsüz" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bu kategorideki fotoğrafların tamamının etkileyici, çarpıcı ve anlam yüklü olduğunu dile getiren Ertaş, "Ulusların tarihinde yılların değil, belki de bir yüzyılın kısa olduğunu gösteren çarpıcı fotoğraflar." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Ertaş, "Haber" kategorisinde "Gruptan ayrı" başlıklı fotoğraftan yana oy kullanmasında kendisini diplomasi kimliğinin yönlendirdiğini ifade etti.

Ertaş, İtalya'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumlarının ardından liderlerin, zirvenin yapıldığı tesisin golf sahasında İtalyan ordusunun paraşütçü birliğinin atlayışlarını izlediği fotoğrafa ilişkin değerlendirmesinde, "Tek bir insanın yaşadığı tecrübenin tüm dünyayı nasıl etkileyebildiğine dair çarpıcı bir fotoğraf." ifadesini kullandı. Ertaş, bu karenin, diplomasi açısından anlamlı olduğunu söyledi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Hussain Ali'nin "Çamur deryası" fotoğrafına oy kullanan Ertaş, "İklim değişikliğinin bütün dünyayı nasıl etkilediğine dair çarpıcı bir kare olması bakımından bunu seçiyorum." dedi.

"Günlük Yaşam" kategorisinde ise "Ankara" fotoğrafını tercih eden Ertaş, "Hem bir bürokrat olarak hem de yaklaşık bütün ömrü Ankara'da geçmiş biri olarak, Ankara fotoğrafı beni direkt cezbetti." değerlendirmesinde bulundu.