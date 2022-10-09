Büyükelçi Erpul, BM Medeniyetler İttifakına en büyük katkıyı Türkiye'nin sağladığını belirtti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Medeniyetler İttifakı Özel Temsilcisi Büyükelçi Namık Güner Erpul, Türkiye'nin BM Medeniyetler İttifakına (UNAOC) en büyük maddi katkı sağlayan ülke olduğunu söyledi.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Erpul, UNAOC'un kuruluşu, Cenevre ofisinin açılışı ve Türkiye'nin UNAOC bünyesindeki faaliyetlerini anlattı.

Erpul, UNAOC'un, BM'nin uluslararası barışın sağlanması için kendi örgüt yapısı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalardan biri olduğunu belirterek, "1990'lı yıllarda Samuel Huntington tarafından ortaya atılan Medeniyetler Çatışması teorisi, büyük oranda uluslararası alanda tepkilere yol açtı. 2005'te buna bir cevap olmak üzere İspanya Başbakanı Jose Zapatero'nun teklifi üzerine o dönemde başbakanlık görevini üstlenmekte olan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ortak girişime dönüştü." dedi.

UNAOC'un kısa zamanda BM tarafından benimsenerek bu çatı altında bir girişim halini aldığını kaydeden Erpul, "Bu girişim, tüm toplumların kalkınma, güven ve refah konularında birbirine bağlı olduğu hususunu esas almakta ve öncelikle ön yargı ile kutuplaşmayla başa çıkmak için ortak siyasi irade ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin girişimiyle Cenevre'de ofis açıldı

Erpul, UNAOC'un kültürler arası diyalog bağlamında önde gelen kuruluşlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "New York'ta başlayan girişim, 2021 yılında Cenevre'de kurulan yeni bir ofisle ilk genişlemesini sağladı ve eski kıtaya, Avrasya'ya adım attı. Bu genişlemedeki en büyük etken, Türkiye'nin UNAOC'un faaliyet alanlarını içeren yabancı düşmanlığı, İslamofobi, antisemitizm gibi sorunlarla daha çok iç içe olan bu coğrafyanın yakından takibi açısından Cenevre'de bir büro açılmasının yararlı olacağı düşüncesini dile getirmesidir." ifadelerini kullandı.

UNAOC Cenevre Ofisinin açılmasında Türkiye'nin öncü rol oynadığını vurgulayan Erpul, BM'nin insan haklarıyla uğraşan birimlerinin Cenevre'de olmasından ötürü ilk genişleme faaliyetinin burada gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin maddi katkıları 11 milyon dolar

Erpul, Türkiye'nin UNAOC'a en büyük maddi katkıyı sağlayan ülke olduğunu ifade ederek, "2005'ten 2019'a kadar Türkiye, UNAOC'a maddi katkı sağlayan ülkeler listesinde 11 milyon 384 bin 380 ABD dolarıyla listenin birinci sırasında. İkinci sırada ise 8 milyon dolarlık destekle UNAOC'un ana girişimcisi olan İspanya var. Bu katkılar, tek insanlık oluşturma çerçevesinde Türkiye'nin samimi çabasını maddi olarak göstermesi açısından anlamlıdır." bilgisini paylaştı.

UNAOC'un BM üyeleri tarafından maddi olarak desteklenen örgüt yapısını kazanması gerektiğinin altını çizen Erpul, bu kapsamda Türkiye'nin BM Genel Kurulunda bir karar çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Erpul, UNAOC Cenevre Ofisinin yarın ve 11 Ekim'de BM Cenevre Ofisinde "Tek İnsanlık Dünyasına Doğru Yapay Zeka Üzerine Küresel Diyalog" başlıklı konferans düzenleyeceği bilgisini verdi ve konferansa Türkiye'den TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal başta olmak üzere Türk firmalarından temsilcilerin katılım sağlayacağını belirtti.