Büyükelçi Ergen, Akdeniz bölgesinde sürdürülebilir kentsel gelişimin önemini vurguladı

Akdeniz için Birlik (AiB) Ulaştırma ve Şehircilikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Erdal Sabri Ergen, Akdeniz bölgesindeki şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine maruz kaldığını, AiB ülkelerinin bölgedeki sürdürülebilir kentsel kalkınmayı daha da ilerletmek için iddialı bir...

Akdeniz için Birlik (AiB) Ulaştırma ve Şehircilikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Erdal Sabri Ergen, Akdeniz bölgesindeki şehirlerin iklim değişikliğinin etkilerine maruz kaldığını, AiB ülkelerinin bölgedeki sürdürülebilir kentsel kalkınmayı daha da ilerletmek için iddialı bir eylem planı uygulamaya koyduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ergen, Ürdün'ün yarı resmi Al Rai gazetesinde, "Daha yeşil şehirler hayat kurtaracak" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Şehirlerin gerçekçi sürdürülebilirlik vizyonunun merkezinde yer alması gerektiğini kaydeden Ergen, kentsel alanların dünya topraklarının yüzde 2'sini kaplarken, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 70'ini ürettiğini ve dünya enerjisinin de yüzde 78'ini kullandığını belirtti.

Ergen, şehirlerin çok büyük ekolojik ayak izi olduğunu ve bunun özellikle Akdeniz havzasında yaşayanlar için endişe verici olduğunu belirterek, "(Akdeniz bölgesi) İklim değişikliğine karşı özellikle savunmasız bir bölge olmasının yanı sıra, aynı zamanda dünyadaki en hızlı kentleşme oranlarından birine sahip. Akdeniz bölgesindeki şehirler, su kıtlığı, kuraklık, orman yangınları ve sıcak hava dalgaları gibi zorluklar da dahil olmak üzere iklim değişikliğinin etkilerine zaten tehlikeli şekilde maruz kalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında olduğu Akdeniz için Birlik Örgütünün kentsel alanların bölgenin eylem gündeminin merkezine yerleştirilmesini sağlamak amacıyla sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için daha güçlü uluslararası işbirliği çağrısında bulunduğunu kaydeden Ergen, AiB ülkelerinin bölgedeki sürdürülebilir kentsel kalkınmayı daha da ilerletmek için iddialı bir eylem planı uygulamaya koyduğunu ifade etti.

Ergen, sürdürülebilir kentsel gelişimin daha acil faydalarının olduğunu belirterek, yeşil alana erişim konusundaki tavsiyelerine uyulması halinde Avrupa'daki şehirlerin her yıl 43 bine kadar erken ölümü önleyebileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Büyükelçi Ergen, yapılardaki enerji kaynaklı sera gazı salımının yüzde 37 oranında olduğunu, bu nedenle enerji verimliliğinin göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir mesele olduğuna dikkati çekti.

Akdeniz'in iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerin başında geldiğini belirten Ergen, bu nedenle bölgede enerji tasarrufuna ilişkin projelerin desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ergen bu kapsamda, Binalarda Enerji Verimliliği Programı (PEEB) dahil özel renovasyon ve yapım projelerinin AiB tarafından teşvik edildiğini, 14 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek projeler ile 50 yılda 1 milyon ton karbondioksit salımının önlenmesinin hedeflendiğini aktardı.

Kurumsal işbirliklerinin yanı sıra, şehir sakinlerinin, gençlerin, kadınların ve yaşadığı yere dair sözü olan herkesin sürdürülebilir kentsel gelişim sürecine dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Ergen, bu vizyon doğrultusunda mimarlık ve kentsel dönüşüm okulları arasında network kurmayı planladıklarını kaydetti.

Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'te yapılacak 43. AiB Bakanlar Konferansı'nda sürdürülebilir kentsel kalkınmaya öncelik verilmesi için üye devletlerin çok taraflı işbirliğini geliştirme taahhütlerini yineleyeceğini ifade etti.