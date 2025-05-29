Büyükelçi Barrack'tan 7 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşması Açıklaması

Büyükelçi Barrack'tan 7 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşması Açıklaması
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Şam'da imzalanan 7 milyar dolarlık ABD-Türkiye-Katar enerji anlaşmasının, bölgesel ortaklıkların ilk büyük örneği olduğunu belirtti. Barrack, anlaşmanın Suriye'nin ekonomik potansiyeline işaret ettiğini ifade etti.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Şam'da sağlanan 7 milyar dolarlık ABD-Türkiye-Katar enerji anlaşmasının yeni bir yol çizmeye yönelik bölgesel ortaklıklar ve iş birliklerinin ilk büyük örneği olduğunu belirterek, "Başkan Donald Trump sayesinde Suriye ticarete hazır ve Katar ile Türkiye sayesinde eski limit ve sınırlar çöküyor. Kaos değil, ticaret" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şam'da ABD-Türkiye-Katar 7 milyar dolarlık enerji anlaşmasının sağlandığını bildirdi. Barrack, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başkan Trump'ın duyurusundan yalnızca bir hafta geçmiş olmasına rağmen Suriye için milyarlarca dolarlık uluslararası yatırım elde etmiş bulunuyoruz. Bugün Şam'da sağlanan 7 milyar dolarlık ABD-Türkiye-Katar enerji anlaşması, yeni bir yol çizmeye yönelik bölgesel ortaklıklar ve iş birliklerinin ilk büyük örneğidir. Başkan Donald Trump sayesinde Suriye ticarete hazır ve Katar ile Türkiye sayesinde eski limit ve sınırlar çöküyor. Kaos değil, ticaret!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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