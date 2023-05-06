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Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliğine Efe Ceylan atandı.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart ise merkeze alındı.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel

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