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Büyükelçi Angılı, 2024 Yılının Karelerine Oy Verdİ

Büyükelçi Angılı, 2024 Yılının Karelerine Oy Verdİ
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Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Angılı, özellikle Suriye'nin kurtuluşunu belgeleyen karelerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Angılı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Angılı, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Çanakkale'de zaman kırılması", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra" ve "Spor" kategorisinde Hakan Akgün'ün "Cedi" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir" ve "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafları da Angılı'nın tercih ettiği kareler oldu.

Yarışmadaki fotoğrafların sanatsal değerinin yüksek ve tarihe belge bırakmaları nedeniyle oldukça önemli olduğunu belirten Angılı, "Özellikle geçen yılın sonuna ve bu seneye damgasını vuran, Suriye'nin kurtuluşuyla ilgili fotoğraf, insanların barışa ne denli büyük bir hasret duyduğunu belgelemesi açısından önemliydi." dedi.

Angılı, "Spor" kategorisinde seçtiği, milli basketbolcu Cedi Osman'ın yer aldığı fotoğrafın, kendisinin de yıllarca basketbol oynamış olması ve Osman'ı Çin'de görevliyken FIBA Dünya Kupası'nda izlemiş olması dolayısıyla kendisi için anlam taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
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