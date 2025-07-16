Büyükelçi Akseki İçin Saraybosna'da Hatıra Fidanı Dikildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Büyükelçi Emin Akseki adına, Büyükelçiler Parkı'na hatıra fidanı dikildi.

Stari Grad Belediyesi tarafından 2000 yılında açılan ve kentteki diplomatların fidan diktikleri Büyükelçiler Parkı'nda, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Akseki için tören düzenlendi.

Akseki, kendi adına dikilen fidana toprak attı ve adının verildiği mermer plakanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Akseki'nin yanı sıra Stari Grad Belediye Başkanı Irfan Cengic ve diğer yetkililer katıldı.

Akseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cengic'e çok teşekkür ettiğini ve fidanı Büyükelçilik adına diktiğini söyledi.

Törenin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nden bir gün sonra düzenleniyor olmasının kendileri için anlamlı olduğunu belirten Akseki, "Ülkemizin FETÖ ile mücadelesine verdiği desteği göstermek için bugünü seçtiler. Çok anlamlı bir gün, çok güzel bir gün. Hem ağaç için hem plaka için kendilerine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Cengic de Türk kurumlarıyla işbirlikleri olduğunu ve Büyükelçi Akseki ile yeni bir döneme başladıklarını söyledi.

Görev sürelerinde Türkiye'nin de desteğiyle Stari Grad'da önemli projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Cengic, "Bu ıhlamur ağaçları, büyükelçiler için görev sürelerinden sonra da burayı ziyaret etmek için bir sebep oluyor, fidan diktikleri yeri ziyaret etmelerini isteriz." ifadesini kullandı.