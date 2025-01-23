Büyükelçi Acarsoy, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Acarsoy, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük" fotoğrafını seçen Acarsoy, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Av Peşinde", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Gruptan Ayrı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" fotoğraflarını oyladı.

Acarsoy, "Spor" kategorisinde ise Jakub Porzycki'nin "Kıvılcım Hızında" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların hepsini çok başarılı ve anlamlı bulduğunu belirten Acarsoy, emeği geçen tüm AA çalışanlarını tebrik etti.