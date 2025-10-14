Büyükçiftlik Beldesinde Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde alt yapısı tamamlanan 3 kilometrelik yolda sıcak asfalt serimine başlandı.

Büyükçiftlik Belediyesi, belde merkezindeki yolun yenilenmesi için yaklaşık 2 hafta önce çalışma başlattı.

Ekiplerce alt yapısı tamamlanan yolda sıcak asfalt serimi yapıldı.

Yoldaki çalışmaları inceleyen Büyükçiftlik Belediye Başkanı Çayan Çiçek, bu hizmetin belde halkı için büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana altyapı ve ulaşıma öncelik verdiklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Toz ve çamurla mücadele eden vatandaşlarımızın bu sorunu artık tarihe karıştı. Yaklaşık 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kaplayarak hem ulaşımı kolaylaştırdık hem de beldemize modern bir görünüm kazandırdık. Halkımız artık rahat bir nefes aldı. Sadece asfalt değil, çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarına da ağırlık veriyoruz. Beldenin her karışını değerli görüyoruz. Vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltmek için durmadan çalışıyoruz. Altyapıdan üstyapıya, park ve çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar kapsamlı bir hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz. Beldemizin yolları artık sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda gelişimin ve değişimin de bir göstergesi olacak."

Her mahalleye eşit hizmet götürmeye kararlı olduklarını anlatan Çiçek, bu hizmetlerin beldenin geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu vurguladı.

Çiçek, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Karayolları Van Bölge Müdürlüğüne, Hakkari Valisi Ali Çelik'e, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'ya ve ilçe teşkilatına teşekkür etti.