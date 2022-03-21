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Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu

Büyükçekmece sahilinde iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı erkek cesedi bulundu.

Büyükçekmece sahilinde iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı erkek cesedi bulundu.

Mimarsinan sahilinde iki ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda, cesetlerin Erkem B.H. (35) ve N. D.'ye (31) ait olduğu belirlendi.

Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendisini astığı değerlendiriliyor.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Büyükçekmece, Polis, Güncel, Haberler

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