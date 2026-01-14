Büyükçekmece'de bir kadının denizden kurtarılması kamerada

Büyükçekmece Sahili'nde denize atlayan bir kadının kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Albatros mevkisinde eşiyle yürüyüş yapan Can Sakızlı bir canlı yayın platformundan yürüyüşlerini yayımladığı sırada denizde bir kadının olduğunu fark etti.

Denizdeki kadını kurtarmaya çalışan çift, çevredekilerden de yardım istedi.

Denizden kurtarılan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kurtarılma anı, Can Sakızlı'nın yayınında canlı olarak görülürken, bir iş yerinin de güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde kadının denize atlaması ve ardından kurtarılması yer alıyor.

Olaya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Can Sakızlı, yayın yaptığı sırada eşinin kendisine denizde bir insan olduğunu söylediğini belirtti.

Yaklaşık 15-20 dakikalık uğraş sonucunda kadını kurtardıklarını ifade eden Sakızlı, "Kadının bilinci kapalıydı. Tam olarak videoda belli olmuyor ama elimi atıyorum kadının gözleri gidiyor, bir daha çekiyoruz. O yüzden bağırıyoruz ki sürekli kendine gelsin. Çevrede kimse yoktu. Buradan biz geçmeseydik kimse fark etmeyecekti." dedi.