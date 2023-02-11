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Büyükçekmece Öğrenci Yurdu depremzedeler için hazırlandı

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Büyükçekmece Öğrenci Yurdu depremzedeler için hazırlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesinden kente gelen ve konaklama ihtiyacı bulunan depremzedeler için Büyükçekmece Öğrenci Yurdu'nun hazırlandığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesinden kente gelen ve konaklama ihtiyacı bulunan depremzedeler için Büyükçekmece Öğrenci Yurdu'nun hazırlandığını duyurdu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünün bir olma, birlik olma günü olduğunu vurguladı.

Deprem bölgesinden İstanbul'a gelen ve konaklama ihtiyacı bulunan depremzedeler için Büyükçekmece Öğrenci Yurdu'nun hazırlandığını açıklayan Yerlikaya, yurdun "Alkent 2000 Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi No: 147/3-1. Büyükçekmece/ İstanbul. Telefon numarası: 0212 886 21 78/ 0212 886 26 54" şeklindeki iletişim bilgilerini de paylaştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Ali Yerlikaya Büyükçekmece Deprem Güncel Haberler

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