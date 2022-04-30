Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun tabakası oluştu
AA - Halis Akyıldız - Güncel
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Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yer yer yosun tabakası görüldü.
Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yer yer yosun tabakası görüldü.
Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği alanda su yüzeyinde parçalar halinde yosun tabakası oluştu.
Suyun tabanında da oluşan yosunların suyun yüzeyine çıktığı gözlendi.
Özellikle göl ve denizin birleştiği bölgede yoğunluklu olarak görülen yosunların, belediye ekiplerince zaman zaman toplandığı öğrenildi.
AA / Halis Akyıldız - Güncel