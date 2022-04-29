BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı

İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü deniz ile birleştiği noktada son bir haftadır 'ters rüzgarın esmesiyle' birlikte yosun istilasına maruz kaldı. Tonlarca yosunun bastığı bölge, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince temizlenirken 1 haftada 10 ton yosun çıkarıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece Gölü son 1 haftadır yosun istilası altında. Edinilen bilgilere göre göl ile denizin birleştiği noktada ters rüzgar esmesiyle birlikte yosunlar dalyana doğru taşındı. Gölün yüzeyin neredeyse tamamen yosun ile kaplandı. 1 haftadır aralıksız çalışan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri yaklaşık 10 ton yosunu gölden temizledi. Yosunla kaplanan göl drone ile havadan da görüntülendi.