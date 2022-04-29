Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı

İhlas Haber Ajansı - Murat Delice - Güncel
 - Güncelleme:

Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı Büyükçekmece Gölü deniz ile birleştiği noktada son bir haftadır 'ters rüzgarın esmesiyle' birlikte yosun istilasına maruz kaldı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Gölü'nde yosun istilası... Ters esen rüzgar dalyana tonlarca yosun taşıdı

İSTANBUL - Büyükçekmece Gölü deniz ile birleştiği noktada son bir haftadır 'ters rüzgarın esmesiyle' birlikte yosun istilasına maruz kaldı. Tonlarca yosunun bastığı bölge, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince temizlenirken 1 haftada 10 ton yosun çıkarıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece Gölü son 1 haftadır yosun istilası altında. Edinilen bilgilere göre göl ile denizin birleştiği noktada ters rüzgar esmesiyle birlikte yosunlar dalyana doğru taşındı. Gölün yüzeyin neredeyse tamamen yosun ile kaplandı. 1 haftadır aralıksız çalışan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri yaklaşık 10 ton yosunu gölden temizledi. Yosunla kaplanan göl drone ile havadan da görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Güncel

Büyükçekmece Gölü, Büyükçekmece, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title